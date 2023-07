Portogallo-Italia U19, dove vederla in tv

ATTARD (MALTA) - Al Centenary Stadium di Attard l' Italia Under 19 del ct Bollini affronta i pari età del Portogallo del selezionatore Milheiro nel match valido per la seconda giornata del Girone A degli Europei di categoria. Calcio d'inizio in programma alle ore 18. La partita sarà visibile in chiaro su RaiSport.

Portogallo-Italia U19, gara valida per la seconda giornata del Girone A della fase a gironi dell'Europeo di categoria a Malta, è in programma alle ore 18 al Centenary Stadium di Attard e sarà visibile su RaiSport (canale 227 Sky e 58 del digitale terrestre) e, in streaming su RaiPlay e UefaTv.

L'Italia U19 del ct Bollini ha debuttato con una vittoria in questi Europei contro i padroni di casa di Malta (4-0). Anche il Portogallo è reduce da un successo, ma ben meno rotondo: 2-0 alla Polonia firmato Gabi e Sequeira. Entrambe quindi al primo posto: chi vince vede la qualificazione.

