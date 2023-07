Italia-Polonia U19, dove vederla in tv

ATTARD (MALTA) - Al Ta' Qali National Stadium di Attard, l' Italia Under 19 del ct Bollini affronta i pari età della Polonia del selezionatore Brosz nel match valido per la terza e ultima giornata del Girone A degli Europei di categoria. Calcio d'inizio in programma alle ore 18. La partita sarà visibile in chiaro su RaiSport.

Italia-Polonia U19: orari e canali

Italia-Polonia U19, gara valida per la terza giornata del Girone A della fase a gironi dell'Europeo di categoria a Malta, è in programma alle ore 18 al Centenary Stadium di Attard e sarà visibile su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) e, in streaming su RaiPlay.

Dove vedere Italia-Polonia U19 in diretta TV

Italia-Polonia U19 sarà visibile in diretta tv, in esclusiva e in chiaro su RaiSport.

Dove vedere Italia-Polonia U19 in streaming

La partita tra Italia-Polonia U19, valevole per la terza giornata del Girone A degli Europei, sarà visibile in streaming su RaiPlay. Le opzioni sono due: basterà accedere al sito oppure o scaricare l'app su qualsiasi dispositivo mobile, in entrambi i casi gratuitamente.

Italia-Polonia U19 in diretta: la cronaca

L'Italia U19 del ct Bollini arriva un pò ammaccata dopo il (5-1) incassato contro il Portogallo. Azzurrini e Polonia hanno gli stessi punti in classifica (3). Ma c'è da fare una considerazione. Per la qualificazione, all'Italia basterà anche un pareggio. Il punteggio di parità infatti, pone la squadra italiana davanti alla Polonia per via della classifica avulsa, che registra il numero di reti superiore realizzate, a quelle messe a segno dai polacchi.

