Europeo U19, Bollini verso Italia-Spagna: "Attenzione a Fresneda"

ROMA - Nessuna sorpresa, sarà la Spagna ad affrontare gli azzurrini di Bollini nella semifinale degli Europei Under 19 in corso a Malta. Ieri si sono concluse le gare del girone B, che hanno visto le Furie rosse pareggiare 0-0 con la Norvegia e ottenere il punto necessario per conservare il primo posto valido per incrociare l'Italia nel prossimo turno. Il match si giocherà al National Stadium di Tà Qali giovedì 13 luglio (alle 21), stessa data dall'altra semifinale, quella tra Norvegia e Portogallo (ore 18) che si giocherà al Tony Bezzina di Paola. La partita tra Italia e Spagna sarà trasmessa in diretta da Rai Sport (canale 58 DT).