Portogallo-Italia U19, probabili formazioni: torna Ndour dopo la squalifica

ATTARD (MALTA) - Altro che occasione della vita: per alcuni calciatori una finale può anche esserlo, ma l’Italia si è ormai abituata a stare bella comoda nel salotto del grande calcio internazionale, al punto che l’atto conclusivo dell’Europeo Under 19 di stasera a Malta (ore 21, diretta Rai3) contro il Portogallo sarà la quinta finale degli ultimi cinque anni (l’ultima un mese fa al Mondiale U20) in un periodo nel quale si è messo di traverso persino il Covid, rinviando un paio di competizioni. E chissà cosa succederebbe in U21, categoria che va ben oltre il vivaio, se quegli stessi ragazzi capaci di competere con tutti in età giovanile poi avessero più spazi nei club come i loro coetanei. Ma oggi conta solo il campo: i ragazzi di Bollini possono mettere la ciliegina sulla torta nel percorso del Club Italia, che non vince un trofeo giovanile dal 2004 e non esulta nell’U19 dal 2003. L’avversaria di allora è la stessa di stasera: il Portogallo.