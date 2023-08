Rivoluzione Nazionale, cambia il vice di Mancini: svelati tutti i nomi del nuovo staff

Maggior fiducia e un ruolo ancor più importante per Roberto Mancini. L'attuale ct della Nazionale, campione d'Europa nel 2021, coordinerà tutto il settore giovanile azzurro: oltre all' Italia dei "grandi" anche l'Under 21 e l'Under 20 . Lo ha annunciato la Figc al termine della riunione del consiglio federale, definendo il nuovo assetto delle Nazionali maschili. Diversi i cambiamenti a cominciare dagli assistenti del ct: è stato confermato solo Fausto Salsano.

Italia, da Barzagli a Bollini: tutte le novità

A lui si aggiungono Alberto Bollini, campione con l'Under 19, che ricoprirà il ruolo di vice, e poi l'ex Juventus e campione del mondo nel 2006, Andrea Barzagli (che si occuperà della fase difensiva) e, ancora, Antonio Gagliardi, si tratta di un ritorno, con il ruolo di specialista tattico in campo. Confermati Massimo Battara (Preparatore dei portieri) e Simone Scanavino (Preparatori Atletici), mentre Valter Di Salvo continuerà a dirigere l'Area Performance del Club Italia. Per la guida dell'Under 21 ci sarà Carmine Nunziata mentre per l'Under 20 Attilio Lombardo.