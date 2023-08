Rivoluzione Nazionale, chi arriverà con Spalletti: tutti i nomi dello staff

Tutti gli uomini di Spalletti

Ma quale potrebbe essere lo staff di Spalletti qualora dovesse diventare il nuovo Commissario Tecnico? Tra gli uomini più fidati del tecnico ci sono Daniele Baldini e Marco Domenichini, con quest'ultimo che l'ha seguito da secondo in tutte le esperienze vissute da Spalletti in cariera: i due lavorano in simbiosi. In passato c'era anche Martusciello che ora è nello staff tecnico di Sarri alla Lazio, mentre il preparatore atletico dello scudetto napoletano è stato Francesco Sinatti che dopo l'addio di Spalletti ha chiesto a De Laurentiis di essere liberato. In azzurro sono rimasti soltanto il match analyst Beccaccioli e il preparatore dei portieri Lopez.