Diretta Spalletti nuovo ct della Nazionale: tutte le reazioni

Dopo l'annuncio ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo ct della Nazionale , c'è già grande attesa tra i tifosi italiani per conoscere quali saranno le sue scelte. Ecco la sua probabile formazione titolare ...

"Spalletti non pagherà spontaneamente la clausola". Così il consulente legale del Napoli, Mattia Grassani , ha commentato al telefono con l'Ansa dopo l'annuncio della Figc di Luciano Spalletti nel ruolo di nuovo ct dell'Italia. Il tecnico toscano, dopo l'addio al Napoli, aveva firmato una clausola che prevedeva un pagamento, a partire da 3 milioni di euro e a scalare nei mesi successivi , al club partenopeo qualora il mister avesse deciso di tornare asedersi su una qualunque panchina entro il 30 giugno 2024. Dunque la posizione di Luciano Spalletti dovesse rimanere questa, il Napoli intraprenderebbe una battaglia legare contro il suo ex tecnico . (LEGGI TUTTO)

Due i moduli adottabili da Luciano Spalletti come ct dell'Italia (4-3-3 e 4-2-3-1), spiccata la vocazione offensiva e per il ruolo di punta centrale, sono tre i nomi in lizza: Immobile, Retegui, Scamacca. Il commento di Xavier Jacobelli ... (VIDEO)

Il nuovo ct azzurro Luciano Spalletti inizierà la sua avventura azzurra nei match validi per le qualificazioni europee contro Macedonia e Ucraina , in programma il 9 e il 12 settembre. L'Italia finora ha raccolto 3 punti in 2 partite nel Gruppo C , sconfitta prima in casa dall'Inghilterra e poi vittoriosa a Malta.

Da Domenichini a Barzagli: il nuovo staff di Spalletti in Nazionale

Ad accompagnare Spalletti nella sua nuova avventura da ct dell'Italia ci sarà uno staff rinnovato (Domenichini e Barzagli tra i nomi) rispetto all'era Mancini. Da rivedere anche la mappa dei quadri tecnici azzurri: Under 20 da riassegnare, si valuta un preparatore dei portieri... (APPROFONDISCI)

Spalletti nuovo ct, Balata: "Ottima scelta"

"Faccio i complimenti a Gravina. È un'ottima scelta. Sono convinto che farà bene". Così, ai microfoni di SkySport, a pochi minuti dal via del primo match della categoria cadetta italiana, ovvero Bari-Palermo (qui la diretta), il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, a proposito della decisione di affidare la panchina della Nazionale azzurra a Luciano Spalletti.

Spalletti nuovo ct: la nota della Figc

La Federcalcio ha ufficializzato il nuovo ct azzurro in una nota in cui "comunica di aver raggiunto l'accordo con Luciano Spalletti per la carica di commissario tecnico della Nazionale italiana. L'allenatore toscano assumerà l'incarico a partire dall'1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano".

"Benvenuto a Spalletti": le parole di Gravina

"Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli azzurri". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo l'ufficialità della nomina di Luciano Spalletti come nuovo ct. "Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l'Italia nei prossimi mesi", ha aggiunto il numero uno del calcio italiano. L'ex allenatore del Napoli, dopo aver portato i partenopei allo scudetto, prende dunque la guida della Nazionale al posto di Roberto Mancini che si è dimesso lo scorso 13 agosto. Spalletti inizierà la sua avventura azzurra nei match validi per le qualificazioni europee contro Macedonia e Ucraina, in programma il 9 e il 12 settembre.

Spalletti è il nuovo Ct dell'Italia: tutti i dettagli del contratto

Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale. L'ex allenatore del Napoli sarà il successore di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia: tutti i dettagli del contratto... (LEGGI TUTTO)