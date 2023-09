Bollini alla guida dell'Italia U20: l'elenco dei convocati e le sfide

ROMA - L’Italia ha ufficializzato la nomina di Alberto Bollini alla guida tecnica della Nazionale Under 20. Dopo l’addio di Roberto Mancini, e le successive dimissioni di Attilio Lombardo a cui era stata affidata la panchina degli azzurrini, i dirigenti federali hanno deciso di promuovere il tecnico che lo scorso luglio aveva vinto i campionati Europei alla guida della Nazionale Under 19. E’ stata un’estate complessa per Alberto Bollini che all’ inizio di luglio era stato scelto come vice di Roberto Mancini nella Nazionale maggiore.

Italia, una questione di cuore

Dopo le dimissioni di Mancini, e il cambio della guida tecnica, Alberto Bollini ha scelto di restare nell'organigramma del Club Italia. "Non si può non vivere la maglia azzurra - afferma il ct Bollini - l'entusiasmo e l'empatia che si sono creati dopo la vittoria dell'Europeo sono il motore che ci porteranno a vivere ogni esperienza con la massima energia: sapere poi che il gruppo dell'Under 20 sarà composto da tanti dei protagonisti dell'Europeo Under 19 è un'ulteriore motivazione a fare bene e proseguire nel percorso che ci ha portati sul tetto d'Europa. Sento la responsabilità di mettere il ragazzo, il calciatore, al centro di tutto il lavoro: quando vanno in campo i ragazzi, non ci sono altri pensieri che non siano quelli legati alla loro crescita".

Under 20, i prossimi impegni

La stagione dell'Under 20 inizierà con l'Elite League, competizione che gli azzurrini di Bollini hanno già vinto in passato. L’Italia inizierà il proprio percorso con una doppia trasferta: giovedì 7 settembre gli Azzurrini affronteranno la Germania a Berlino, mentre lunedì 11 settembre l'Italia giocherà a Tabor contro la Repubblica Ceca. Oltre a Italia, Germania e Repubblica Ceca, parteciperanno al torneo altre cinque selezioni: Inghilterra, Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania.

I convocati

Portieri: Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia)

Difensori: Andrea Bozzolan (Perugia), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Lucchesi (Ternana), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Terracciano (Verona)

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Samuel Giovane (Ascoli), Luis Hasa (Juventus), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma)

Attaccanti: Luca D'Andrea (Catanzaro), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Burnley), Daniele Montevago (Gubbio), Lucas Roman (Barcellona), Nicolò Turco (Liefering), Samuele Vignato (Monza), Cristian Volpato (Sassuolo)