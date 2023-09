Spalletti chiama, Scamacca risponde e l'Atalanta vola. Presentandosi a Coverciano, il neoct aveva spiegato la mancata convocazione del centravanti con il poco minutaggio delle prime due giornate, rammentando anche come, prima del trasferimento a Bergamo, l'ultima partita vera Gianluca l'avesse giocata in aprile con il West Ham, venendo poi operato di menisco. Ed è indubbio che tanti più gol segnerà in nerazzurro, tante più partite l'attaccante giocherà in Nazionale. All'esordio da titolare, Scamacca ha segnato due gol, un altro gli è stato annullato per fuorigioco, ha giocato un partitone. Come De Ketelaere, sempre più nel vivo del gioco, sempre più contagiato dal gasperinismo, sempre più decisivo in zona assist. Per non dire di Kolasinac, un autentico carrarmato sulla fascia e di Holm il quale, dopo due soli allenamenti con i nuovi compagni, è entrato nel finale e soltanto il guizzo di Michele Di Gregorio gli ha negato la gioia del gol.