Un problema muscolare potrebbe costringere Chiesa a saltare la sfida dell'Italia in Macedonia di domani valida per le qualificazioni a Euro 2024. L'attaccante della Juve ha un fastidio all'adduttore e potrebbe essere costretto al forfait per l'esordio in panchina di Spalletti. La sua situazione sarà monitorata in questa vigilia. Chiesa era candidato a partire titolare nel tridente con Immobile al centro e Politano a destra.