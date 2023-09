Spalletti, la svolta Nazionale: Macedonia-Italia è l'inizio di una nuova era

SKOPJE (dall’inviato) - Tu chiamale se vuoi.... E le emozioni, quella tempesta che s’è scatenata il 4 maggio, ora sono lì, visibili e pure palpabili in quella sagoma che fissa il vuoto e però riempie di sé, della sua Storia, ogni frammento d’aria, nelle dita che maciullano una biro mentre vorrebbero abbracciare il vento, lasciandosi sfiorare le guance. Da Campione d’Italia a “Fratelli d’Italia” in realtà è stato un attimo, in un anno sabbatico che in effetti è rinchiuso in settantacinque giorni e che rappresenta la sintesi d’una vita “spericolata”, abbellita da un talento (gigantesco) che in due mesi ha esaltato la sua Immensa Bellezza, quel football elevato ad arte per un museo contemporaneo. E adesso che il Calcio ha risistemato i conti con il destino, l’ultima carezza che Luciano Spalletti (il Commissario Tecnico) riserva a Luciano Spalletti (l’allenatore) prima che cominci Macedonia del Nord-Italia è un bagliore di gratitudine che viene dall’anima espresso sorridendo ad un cronista. «L’hai portata la bottiglietta con dentro l’aria di Napoli? Te la pago, eh». La sera in cui uscì dal delirio d’una città eternamente perduta per quella sua genialità così inebriante, il futuro rimase virtualmente recintato nella tenuta di Montaione, nel desiderio di starsene un po’ con se stesso e con la moglie ed i figli, nella quiete da regalarsi per sfuggire ai demoni dello stress: e però ora, mentre intorno a sé c’è l’intera delegazione - da Gravina in giù - che l’ascolta ed un Paese che lo guarda, la tensione non è svanita, anzi, ma in quella maschera che osserva il proprio macro universo con uno sguardo lieve c’è comunque un uomo nuovo, dolcemente accovacciato in un orizzonte romantico che sa sempre ed ancora d’azzurro.