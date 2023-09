Macedonia del Nord-Italia, le probabili formazioni

SKOPJE (Macedonia del Nord) - Terzo impegno per l’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2024 di Germania che questa sera a Skopje sfida la Macedonia del Nord. La classifica non sorride agli Azzurri che hanno perso la partita d’esordio contro l’Inghilterra vincendo la sfida in trasferta contro Malta. La squadra di Spalletti cerca un successo per riprende il cammino verso la qualificazione. L’indisponibilità di Chiesa e Pellegrini ha costretto il ct a rivedere i suoi piani in extremis.