Immobile re del gol contro la Macedonia: i numeri con l'Italia sono da capogiro

Finalmente, dopo un primo tempo senza reti, è arrivato il gol dell'Italia nella sfida in casa della Macedonia valevole per le qualificazioni al prossimi Europeo. E a siglarlo, è stato il nuovo capitano azzurro, Ciro Immobile. Secondo le statistiche l'attaccante della Lazio ha segnato tre gol contro la Macedonia del Nord, più che contro qualsiasi altra squadra con la Nazionale; inoltre, le sue ultime due reti contro questa avversaria sono arrivate di testa. Inoltre, Immobile, è appena diventato il calciatore italiano ad aver segnato più gol in Nazionale (17) senza aver mai segnato in un Mondiale.