Cannavaro bacchetta l'Italia: "Manca una cosa importante"

È un momento delicato per tutto il sistema calcio italiano . I risultati della nazionale, domani impegnata con l'Ucraina , hanno portato Fabio Cannavaro a effettuare delle riflessioni sul periodo degli azzurri e non solo: "Al di là degli uomini in campo dovremo tornare ad avere uno spirito più da Italia . Siamo sempre stati abituati ad ingannare gli avversari, a non voler perdere, oggi invece cala l'attenzione troppo facilmente.

Le difficoltà del calcio italiano secondo Cannavaro

Cannavaro, intervistato da "Radio Anch'io Sport", ha poi proseguito: "Siamo in difficoltà da qualche anno. Non investiamo più in strutture, nei giovani, si fanno meno figli. Ci sono tante spiegazioni, però fa male. È una questione di numeri, nel 2006 Lippi aveva la possibilità di scegliere sul 70% degli italiani e il 30% di stranieri. Oggi è proprio il contrario, è proprio una questione di numeri".

Cannavaro difende Donnarumma

Un pensiero finale, Cannavaro l'ha dedicato a Donnarumma, così come fatto da Zenga: "È un titolare fisso di questa Nazionale. E' vero che può essere un po' in difficoltà, ma non dimentichiamo che qualche anno fa ci ha fatto vincere un Europeo".