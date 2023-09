Diretta Italia-Olanda U19 0-0: segui la partita LIVE

PRATO - Dopo il 3-2 rifilato all'Irlanda del Nord nuovo test a Prato per l'Italia U19 campione d'Europa, che sfida oggi (11 settembre, inizio ore 16:30) i pari età dell'Olanda. Per gli azzurrini del ct Bernardo Corradi è un'altra tappa di avvicinamento al Round 1 degli Europei (a novembre in Svezia contro Liechtenstein, Svizzera e i padroni di casa). Segui la diretta del match...