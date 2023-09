Spalletti e la frecciatina a Totti, Icardi e Insigne: "Quando facevo casino con un calciatore..."

Alla vigilia della delicata sfida contro l'Ucraina, in programma martedì 12 settembre allo stadio Meazza di San Siro, il ct azzurro Luciano Spalletti ha spiegato come intende gestire il rapporto con il gruppo azzurro, rievocando alcuni momenti legati alle esperienze sulle panchine di Roma, Inter e Napoli.

Spalletti e la frecciata a Totti, Icardi e Insigne

Spalletti, che ebbe dei problemi nella gestione di Totti, Icardi e Spalletti, dichiara: "Nelle mie scelte farò calciatori contenti e scontenti ma saranno sempre per il bene della Nazionale. Non lo dico io, lo dice la mia storia. Anche quando facevo casino con un singolo era sempre per il bene della squadra. Ora che sono ct sarò ferocissimo in queste scelte per il bene della Nazionale".