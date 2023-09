Probabili formazioni Italia-Ucraina: Spalletti lancia Zaniolo

MILANO - L' Italia , dopo il pari in Macedonia, affronta l' Ucraina per agganciare il secondo posto nel girone di qualificazione a Euro 2024. Calcio d'inizio alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

La probabile formazione di Spalletti

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Ct: Basovs. A disposizione: Meret, Vicario, Darmian, Casale, Romagnoli, Tonali, Dimarco, Cristante, Pessina, Zaccagni (o Gnonto), Retegui.

La probabile formazione di Rebrov

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. Ct: Rebrov. A disposizione: Trubin, Lunin, Mykhaylichenko, Kryvtsov, Popov, Karavaev, Sydorchuk, Sudakov, Buyalskiv, Nazaryna, Dovbyk, Vanat.

Tante novità nel 4-3-3 del ct Spalletti rispetto alla gara con la Macedonia. Confermato Donnarumma tra i pali, in difesa entrano Scalvini per l'infortunato Mancini e Biraghi per Dimarco. A centrocampo dentro Frattesi per Cristante e in attacco, al fianco di Immobile, ecco Zaniolo e Raspadori. L'Ucraina di Rebrov conferma praticamente in toto la squadra che ha fermato l'Inghilterra sull'1-1, con Yaremchuk unica punta e Mudrik sull'esterno di sinistra.

