Spalletti e la decisione su Zaccagni per Italia-Ucraina

MILANO - Tutto pronto a San Siro per Italia-Ucraina, gara assolutamente da vincere per tentare l'aggancio al secondo posto del girone di qualificazione a Euro 2024 e avere quindi il destino nelle proprie mani. Il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara delle 20:45 con un assente dell'ultim'ora: Sandro Tonali mancherà il ritorno nel "suo" San Siro a causa di un affaticamento muscolare e si accomoderà in tribuna insieme a Leonardo Spinazzola e Ivan Provedel.