Tonali incontra Pioli a Milanello: la reazione dell'allenatore del Milan

Sandro Tonali torna a Milanello ed incontra Stefano Pioli, il tecnico con il quale ha lavorato dall'estate del 2020, fino al termine dello scorso campionato. La Nazionale italiana è in ritiro nel centro sportivo rossonero ed il centrocampista, che gioca nel Newcastle, ne ha approfittato per salutare il suo ex allenatore. Con il quale ha vinto lo scudetto nel 2022.