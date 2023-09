Il Meazza batte l'Olimpico e il Maradona: ecco dove l'Italia vince di più

Quella di questa sera contro l'Ucraina ( qui la probabile formazione ) sarà la quarantasettesima partita che l'Italia giocherà allo stadio Meazza di San Siro. A Milano la nazionale ha vinto spesso e, statistiche alla mano, è un talismano tra i principali stadi italiani. Una notizia rassicurante in vista del delicato impegno per la squadra allenata da Spalletti. Vincere, infatti, vorrebbe dire tranquillizzarsi (ma non del tutto) in vista della qualificazione ai prossimi Europei.

Italia, quali sono gli stadi dove ha giocato (e vinto) di più?

L'Italia ha giocato 52 volte allo stadio Olimpico di Roma, primo nella speciale classifica, ma non è nella Capitale che è arrivata la più alta percentuale di vittorie: il podio vede in vetta il Barbera di Palermo seguito dal Friuli (ma in entrambi gli stadi si sono giocate poche partite) e dal Franchi di Firenze, mentre per gli impianti più importanti in vetta c'è proprio il Meazza dove si registra il 69.9% di trionfi su 46 incontri. A seguire c'è l'Olimpico (59.7) mentre non porta sempre fortuna il Maradona di Napoli (49.9) che ha ospitato l'Italia 24 volte.