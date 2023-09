Italia, il bel gesto di San Siro durante l'inno ucraino: i giocatori reagiscono così

Grandi emozioni anche prima del fischio d'inizio di Italia-Ucraina, con il bel gesto di San Siro durante l'inno ucraino. Al momento dell'ingresso in campo delle squadre sui maxi schermi è comparsa la scritta 'pace', in inglese e in ucraino. I giocatori ucraini sono entrati in campo tutti avvolti nella bandiera del loro paese. Al momento dell'inno nazionale dell'Ucraina, San Siro si è lasciato andare ad un applauso scrosciante che ha sommerso qualche fischio. Lo stadio milanese ha dato prova di grande eleganza quando tutti i tifosi presenti hanno applaudito le note "Sce ne vmerla Ukrainy" ("Non è ancora morta l'Ucraina"). Anche i giocatori di Rebrov, avvolti dalla bandiera nazionale, hanno apprezzato molto il comportamento del pubblico sugli spalti, applaudendo a loro volta.