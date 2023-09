Italia, rischio playoff: le possibili avversarie per andare agli Europei

L’Italia al momento è terza in classifica, e per qualificarsi ai prossimi Europei dovrebbe affrontare i play off che sono in programma dal 21 al 26 marzo 2024. Secondo la situazione attuale, la Nazionale di Spalletti sfiderebbe l’Estonia in semifinale, e una tra Galles e Polonia in finale. L’Italia accederebbe di diritto ai play off grazie al piazzamento ottenuto nell’ultima Nations League.