Frattesi furioso: "Fischi a Donnarumma indegni! Mai visto niente del genere"

Le parole di Frattesi

"Non pensavo in una serata così bella - ha ammesso il centrocampista dell’Inter a fine partita - ma l'importante è che i gol abbiano consentito alla squadra di vincere. Peccato per i fischi a Donnarumma - sottolinea - non ho mai visto una roba del genere in Nazionale, è una cosa indegna. Non capisco il motivo per il quale venga fischiato così. Comunque, i fischi non lo intaccano".