Scamacca e Acerbi al rientro: tutte le possibili novità per l’Italia

ROMA - L’ingresso graduale dei giovani, forse uno alla volta, non di più: l’autentico nuovo ciclo della Nazionale è rinviato alla prossima estate. Spalletti, almeno sino all’Europeo in Germania, se riusciremo a qualificarci, punterà sull’esperienza e sui giocatori più collaudati, come il primo giro di convocazioni ha confermato: gli ultratrentenni Biraghi e Darmian scelti come alternative a Dimarco e Di Lorenzo. Spinazzola, campione d’Europa, è andato due volte di fila in tribuna. Udogie (titolare al Tottenham) e Cambiaso (subito in evidenza con la Juve) erano due nomi spendibili e accreditati. Dovranno attendere, meritare e guadagnare la convocazione, ma l’ex Udinese potrebbe entrare al prossimo giro. Spalletti procederà con molta cautela o prudenza, gli unici tagli su cui ci si può sbilanciare riportano ai nomi di Verratti (ora in Qatar) e Bonucci (emigrato in Germania) che hanno dato la propria disponibilità e non si arrendono, ma hanno oggettivamente possibilità remote, per non dire inesistente, di rientrare nel giro. Appena un filo di chances in più per Jorginho, ora riserva dell’Arsenal, ma solo perché gioca in un ruolo in cui c’è poca concorrenza. Sembrano ancora prematuri i tempi per una promozione di Ricci o di Rovella dietro a Cristante e Locatelli. Il ct, peraltro, dopo la partita con l’Ucraina, ha preannunciato novità in difesa e in attacco, ma non a centrocampo, dove non ha utilizzato Pessina e Lorenzo Pellegrini, ai limiti dello stiramento. Se Barella va considerato un punto fermo e Frattesi è esploso, ci si aspetta la crescita di Tonali, mai davvero convincente in azzurro. Il reparto è coperto.