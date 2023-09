Juve, Bonucci svela: "Ho parlato con Spalletti, mi ha detto cosa devo fare"

BERLINO (GERMANIA) - Nuova vita in Germania per Leonardo Bonucci che in mente ha però sempre l'azzurro dell'Italia, quella passata dalla guida di Roberto Mancini a quella di Luciano Spalletti . "Ci ho parlato due settimane fa - rivela il 36enne difensore dell'Union Berlino ai media tedeschi - e mi ha detto che dovrò giocare tante partite per tornare in azzurro. So che è difficile, ma il mio obiettivo principale è essere fra i convocati per gli Europei".

Bonucci e la scelta dell'Union Berlino

Bonucci spiega poi cosa l'ha spinto a trasferirsi in Bundesliga: "Lasciare l'Italia, a essere sinceri, non era nei miei pensieri - confessa -. La Juve era la mia vita, pensavo di giocare lì l'ultimo anno della mia carriera, ma non voglio parlare di Juve in questo momento. Volevo uscire dalla mia comfort-zone, sperimentare una nuova cultura, una nuova lingua e un nuovo stile di vita. Volevo questa esperienza e adesso sono concentrato solo su questo".

Bonucci e la sfida con Kane in Bundesliga

E sul suo ambientamento aggiunge: "La lingua è molto difficile, lo stile di vita è diverso, anche il calcio. In Bundesliga le squadre sono più alte e quindi bisogna coprire molto spazio dietro la linea difensiva. Quando sono arrivato ho detto al mister che avrei avuto bisogno di 3-4 settimane per rimettermi in forma e ormai ci siamo quasi". Bonucci infine si dice pronto a sfidare Kane, nuova stella del Bayern Monaco: "È uno dei migliori attaccanti al mondo. Non vedo l'ora".