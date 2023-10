Spalletti show in cattedra a Coverciano: "Sono vivo, ma sono in Paradiso"

ROMA - "Quando a Coverciano hanno bisogno di me, rispondo sempre di sì". Così ha esordito il Commissario tecnico Luciano Spalletti, aprendo la lezione ai corsi per ds e tecnici Uefa Pro. Ad ascoltarlo anche il capo delegazione azzurro Gianluigi Buffon, aspirante direttore sportivo. "Qui ho imparato tantissime cose e ho passato molto tempo, e senza la loro disponibilità non potrei essere in paradiso da vivo: quello da Ct è l'incarico più alto della mia storia da allenatore" ha sottolineato Spalletti. Il corso per allenatori Uefa Pro rappresenta il massimo livello formativo per un tecnico e abilita a poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B.