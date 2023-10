Italia, i convocati: piccola rivoluzione di Spalletti. C'è una novità

L'Italia di Spalletti si ritroverà per affrontare Malta in casa (14 ottobre) e Inghilterra in trasferta (17 ottobre), impegni validi per le qualificazioni a Euro 2024. L'ex tecnico del Napoli ha diramato la lista dei 27 giocatori convocati che faranno parte del gruppo azzurro: spiccano l'assenza di Immobile, la novità Udogie (prima chiamata per lui) e i ritorni di Kean e Bonaventura. Ma non solo: Spalletti ha di fatto operato una piccola rivoluzione, escludendo Politano, Toloi e Spinazzola, non confermando Romagnoli e Casale e ignorando Orsolini, fresco di tripletta con la maglia del Bologna.