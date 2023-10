Spalletti e la dura frase a Coverciano: "Niente teste di c... o chi ondeggia come un ebete"

Una frase che suona come un avvertimento: "La Nazionale deve stare a cuore a tutti" Parole e musica di Luciano Spalletti, il ct azzurro che in conferenza stampa si presenta tonico e carico in vista della doppia fatica contro Malta e Inghilterra. Luciano non le manda a dire: "Considero i miei giocatori creature speciali e li tratto come tali, ma voglio anche risposte speciali. Non voglio gente che viene qui forzatamente". Tutto chiaro? Per chi non avesse ancora compreso il ct va anche oltre: "Ho letto un libro degli All Blacks che si intitola: 'Niente teste di c...o'. Sarà il regalo di Natale per i calciatori".