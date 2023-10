Italia, attesa per Zaccagni: oggi probabile telefonata con Spalletti

L’Italia torna in campo a Coverciano oggi alle 16,30. Spalletti tenta il recupero di Chiesa verso Wembley (martedì prossimo con l’Inghilterra), ieri ha provato Kean sulla fascia sinistra a completare il tridente con Scamacca e Berardi, in giornata sono attesi aggiornamenti per Mattia Zaccagni, convocato dalla Nazionale, monitorato quotidianamente a Roma dopo il trauma distorsivo alla caviglia destra riportato domenica durante Lazio-Atalanta. Staff medici di Formello e del Club Italia sono in costante contatto, lunedì sera sono stati inviati a Coverciano gli esami a cui è stato sottoposto l’esterno biancoceleste, ancora dolorante. In giornata dovrebbe esserci un contatto telefonico tra il ct e il giocatore. Spalletti non ha fretta, è possibile che aspetti ancora altre 24 o 48 ore per constatare l’evoluzione del trauma. Attesi aggiornamenti in serata. Chiesa ieri non si è allenato, ma gli esami sostenuti a Firenze hanno dato esito negativo: vedremo se oggi pomeriggio riprenderà ad allenarsi in modo differenziato.