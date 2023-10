Euro 2032: e meno male che l'Italia lo organizzerà con la Turchia

Quando si parla dell'Europeo 2032 che Italia e Turchia organizzeranno insieme, sorge spontaneo manifestare un sentimento di profonda gratitudine verso i partner turchi. Perché se non ci fosse stata questa alleanza calcistico-sportiva con loro, mai e poi mai il nostro Paese avrebbe vinto da solo la corsa per ospitare fra nove anni la massima rassegna continentale, il primo grande evento internazionale che cadrà 42 anni dopo Italia '90. La spiegazione è presto detta: venti sono gli stadi candidati a essere teatro delle partite del torneo, dieci in Italia e dieci in Turchia. Bene, anzi male per l'impiantistica tricolore: soltanto San Siro, l'Olimpico di Roma e lo Juventus Stadium oggi come oggi potrebbero ospitare incontri dell'Euro 2032. Tutti gli altri, invece, o sono da ristrutturare o sono da rifare. Entro l'ottobre 2026, la Figc indicherà i cinque stadi italiani, la Federcalcio di Istanbul i cinque turchi, l'Uefa la sede della partita inaugurale e della finale. Ha osservato Gabriele Gravina: "Per scegliere ci saranno dei criteri che decideremo a breve. Ci auguriamo ci sia impegno da parte di tutti nel cogliere queste opportunità. L'importante è che il Paese capisca essere arrivato il momento di cambiare le nostre strutture, per avere stadi più accoglienti. Milano, Torino e Roma sono più avanti? Ci sono anche altri progetti come Firenze e Bologna, ma non è sufficiente”. Parole vere.