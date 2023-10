Italia, arriva Zaccagni: Provedel resta a Roma

INVIATO A FIRENZE - Coverciano ha appena ufficializzato la notizia. Mattia Zaccagni, dopo le cure eseguite anche questa mattina a Formello, nel pomeriggio raggiungerà il ritiro della Nazionale a Firenze. L’esterno della Lazio si era fermato domenica per una distorsione alla caviglia destra. Sta meglio e ha spinto per raggiungere l’Italia. Il via libera, dopo un colloquio con la società biancoceleste, lo ha ricevuto nella serata di mercoledì. Spalletti non aveva fretta e lo aspettava per Wembley: nei suoi piani potrebbe essere impiegato con l’Inghilterra se darà piene garanzie (e zero rischi) nei prossimi giorni.