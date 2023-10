Luciano Spalletti chiama anche Stephan El Shaarawy. In un momento di grande emergenza, dopo i casi Zaniolo e Tonali che hanno scosso il ritiro azzurro, il ct azzurro ha convocato anche il romanista, che conosce bene per averlo allenato a Trigoria nel 2016 e nel 2017. Oggi la rifinitura è stata spostata alle 11, poi la partenza in charter per Bari.