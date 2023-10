Bonaventura segna il primo gol con l'Italia e stabilisce un record storico

BARI - Minuto numero 23 di Italia-Malta: "Jack" Bonaventura recupera palla e con il destro lascia partire una conclusione a girare che va ad insaccarsi all'incrocio dei pali, portando gli azzurri in vantaggio al San Nicola di Bari. Ma non è un gol qualsiasi, è un gol da record: si tratta del primo gol con la maglia azzurra di Bonaventura ed è arrivato all'età di 34 anni e 53 giorni. Vale a dire che il centrocampista della Fiorentina è da oggi il giocatore a trovare il primo gol con la maglia del'Italia per all'età più avanzata. Il precedente primato apparteneva a Francesco Caputo: quest'ultimo aveva segnato il proprio primo gol in azzurro in occasione di Italia-Moldavia 6-0, del 7 ottobre 2020. A quella data la carta d'identità di Caputo segnava 33 anni e 62 giorni.