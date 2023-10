Carlos Augusto corteggiato da Spalletti: la rivelazione sulla nazionale

MONTEVIDEO (URUGUAY) - "Diventiamo giocatori per giocare partite difficili come questa. Se ne avrò l’opportunità, voglio essere pronto ad aiutare i miei compagni". Così Carlos Augusto , esterno sinistro dell' Inter , presenta in conferenza stampa l'impegno del suo Brasile contro l' Uruguay : "Voglio giocare dal 1', sarebbe un sogno", il commento del 24enne alla sua prima convocazione con la Selecao .

Carlos Augusto: "Italia? Il mio cuore..."

Tra i tanti temi affrontati, il laterale interista svela poi un retroscena sulla possibilità di indossare la maglia azzurra dell'Italia: "Sono stato chiamato, ma non ho nemmeno pensato di accettare", sottolinea Carlos Augusto che poi aggiunge: "Sono cresciuto in Brasile. Per rispetto degli italiani non mi sono mai visto italiano, il mio cuore è sempre stato brasiliano, non pensavo nemmeno di andare. È il sogno di ogni giocatore poter vestire la maglia della Nazionale, cercherò di sfruttare al massimo questa opportunità".