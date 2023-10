Il gesto di Bellingham a Donnarumma durante Inghilterra-Italia: scherzo o presa in giro?

Ha fatto sorridere anche il gesto di Bellingham a Donnarumma in Inghilterra-Italia. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo infatti, il talento del Real Madrid, ha alzato un braccio nel momento in cui anche Gigio alzava le braccia, disturbando così il portiere della Nazionale, che se ne è accorto e lo ha ripreso quasi infastidito. Il dubbio resta, con il video diventato virale in poco tempo. Cosa voleva fare Bellingham? Uno scherzo, o voleva prenderlo in giro? Sono state queste, le domande che gli utenti si sono posti maggiormente sui social al termine della partita.