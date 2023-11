Soulé netto: “Niente Italia, ho detto a Spalletti che voglio l’Argentina”

"Tornare alla Juve a gennaio? Non ci penso"

Sul possibile ritorno alla Juve già nel mercato di gennaio: "Ho letto qualcosa, ma non penso a niente anche perchè giochiamo ogni tre giorni e non c'è tempo, ho la testa solo qui a Frosinone. A giugno però manca tanto, quindi sono tranquillo". E ancora: "Qui puntiamo in alto e giochiamo alla stessa maniera contro chiunque, il mister ci dice di voler giocare sempre per vincere e questa è la nostra strada. Siamo molto contenti, vogliamo giocare sempre così".

"Italia o Argentina? Ho parlato con Spalletti, mi sento argentino"

Soulé ha poi affrontato l'argomento principale, quello della scelta tra Italia e Argentina: "Ho parlato con Spalletti - ha ammesso - e gli ho detto la verità, cioè che mi sento argentino. L'ho ringraziato per l'interesse, poi ho parlato anche con Walter Samuel che mi ha annunciato la pre-convocazione. Aspetto l'Argentina, non so se arriverà ora o dopo, ma sono nato lì, mi sento argentino e il cuore me lo conferma". Poi la chiosa sull'obiettivo stagionale: "Avevo detto 10 gol, ma speriamo un po' di più, magari 12 o 15..."