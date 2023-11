Nazionale, i 29 convocati di Spalletti: fuori Immobile. Ci sono due novità

Il ct Spalletti ha diramato la lista dei 29 giocatori convocati per i prossimi impegni dell'Italia contro Macedonia (17 novembre) e Ucraina (20 novembre) validi per le qualificazioni ai prossimi Europei. Tornano a vestire la maglia azzurra Calabria, assente dal giugno 2022, Buongiorno, Toloi e Jorginho, che ritrovano la Nazionale cinque mesi dopo le Finals di Nations League. Le due novità assolute invece sono Cambiaso della Juve e Colpani del Monza. Non convocato Immobile.