Jorginho: "Rigore per l'Italia? Sono pronto a batterlo" Rivivi la diretta

In vista degli ultimi due impegni di qualificazione a Euro 2024 , il Ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha convocato anche Jorginho . L'Iitalo-brasiliano si è guadagnato di nuovo la chiamata, grazie al rendimento in Premier League con la maglia dell' Arsenal . Il centrocampista ha parlato in conferenza stampa: "Spalletti mi ha accolto bene. Sono carico e motivato. Voglio aiutare la Nazionale".

14:14

Sul ritorno in Italia...

"Tornare in Italia? Vorrei tornare ma non so quale può essere il momento giusto, perchè sento di avere ancora cose da fare all'Arsenal".

14:08

Sul possibile addio alla Nazionale dopo la Nations League

"No, sinceramente non ho mai pensato all'addio, anche dopo la Nations League. Sento che ho ancora tanto da fare in Nazionale. Ciò che ho sentito durante l'Europeo lo voglio risentire, per me è importante dare gioia al nostro popolo".

14:06

Inghilterra favorita

"Inghilterra favorita? Sono sempre i favoriti. Hanno una grande squadra con grandi talenti, ma per vincere serve di più del talento. Poi è vero che la Premier è bellissima, ma anche la Serie A lo è e durante le partite può succedere di tutto, soprattutto nelle gare più sentite".

14:05

Jorginho: "Spalletti mi ha accolto bene"

"Spalletti? Mi ha accolto bene e mi fa piacere che mi ha richiamato. Mi ha chiesto solo cose di campo, cosa si aspetta da me e cosa devo fare per il bene della squadra, ovvero controllarla, dare indicazioni e fare il gioco propositivo che vogliamo fare. Siamo e sono motivato".

14:01

Jorginho sui talenti italiani

"Dobbiamo credere di più nei nostri talenti, nei nostri giovani. Ognuno ha il suo percorso e a volte non si crede tanto nel talento italiano".

13:58

Jorginho: "Il rigore? Se capita..."

"Se ci sarà un rigore da tirare e toccherà a me, sicuramente non mi tirerò indietro. Non ho nessun blocco, sono pronto".

13:55

Gli obiettivi in Nazionale

"Se non hai obiettivi devi smettere. Ho degli obiettivi e sono quelli che mi muovono ogni giorno, ma non li rivelo..."

13:54

Sull'ambientamento all'Arsenal

"Ci vuole sempre tempo quando cambi squadra, ma i primi sei mesi all'Arsenal non sono stati negativi, anzi. Ci vuole del tempo per capire meglio i meccanismi, Arteta ti dà un miliardo di informazioni ma sono felicissimo e sto bene lì".

13:51

Differenze e similitudini Spalletti-Mancini

"Non mi piace fare comparazioni. Sono due allenatori con grande esperienza. Sono entrambi molto sinceri, le cose che vanno dette. Sono sempre stati molto schietti con me, credo che quello sia un punto di vista importante. Personalmente, mi chiedono ciò che vedono nelle mie caratteristiche e possono dare alla squadra".

13:50

Jorginho sui leader

"Vedi dei leader in questa Nazionale? Ci sono giocatori di grande personalità che possono lasciare il loro marchio della Nazionale facendo tante belle cose. Di Lorenzo, Cristante, Locatelli, sono giocatori che stanno venendo fuori con grande personalità".

13:48

Jorginho sulla Macedonia

"Mi aspetto una Nord Macedonia chiusa e compatta, che concederà poco. Credo sia un fattore importante essere concentrati e non concedere nulla. Con due tiri in due partite abbiamo concesso due gol. Non dobbiamo concedere".

13:47

Jorginho torna nello stadio dove sbagliò il rigore... mondiale

Contro la Macedonia del Nord si gioca all'Olimpico di Roma. Uno stadio che non evoca bei ricordi a tutti i tifosi italiani e a Jorginho, visto che proprio all'Olimpico sbagliò il rigore contro la Svizzera nella gara di qualificazione al Mondiale in Qatar. Un errore che fu decisivo per la classifica e ovviamente il primo posto.

13:30

Jorginho titolare contro la Macedonia del Nord?

L'importanza delle due sfide ravvicinate, costingerà Luciano Spalletti a prendere in considerazione la possibilità di effettuare alcune rotazioni contro la Macedonia del Nord, prima di affrontare l’Ucraina. Jorginho potrebbe essere quindi titolare già venerdì sera all'Olimpico.

13:17

La prima volta di Jorginho con Spalletti

Jorginho tornerà a comandare il centrocampo. Un ritorno al passato. "Sinora non l’avevo convocato perché aveva giocato poco -ha detto Spalletti ieri in conferenza-, ma si percepiva la sua voglia di azzurro. Ora sta giocando con regolarità, è tornato a essere l'uomo squadra, il regista che indica la via, è diventato il capitano dell'Arsenal: ha mandato dei segnali in campo e fuori. Domenica a Coverciano si è presentato per primo".

13:08

Jorginho, tra poco le sue parole

Tra poco il centrocampista dell'Arsenal parlerà ai microfoni della stampa. Probabilmente contro la Macedonia del Nord toccherà a lui il ruolo di regista, visto pure l'infortunio dello juventino Locatelli e Cristante non al meglio dopo il derby.

Centro Tecnico Federale di Coverciano