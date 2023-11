L’Italia si qualifica all’Europeo: tutte le combinazioni

ROMA - Comunque vada, sarà decisiva la sfida di lunedì sera a Leverkusen contro l’Ucraina . La partita di questa sera in programma allo stadio Olimpico potrebbe dare un maggiore slancio agli Azzurri e una possibilità in più nell’ultimo confronto del raggruppamento.

Tutte le combinazioni

Per qualificarsi, l’Italia deve conquistare quattro punti oppure vincere il confronto diretto contro l’Ucraina. Ma un successo questa sera contro la Macedonia del Nord consentirebbe alla formazione di Spalletti di presentarsi in Germania con la possibilità di ottenere due risultati su tre (pareggio e vittoria) per accedere alla fase finale degli Europei 2024. Con due pareggi l'Italia verrebbe eliminata.