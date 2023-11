Italia-Macedonia, Spalletti ne manda cinque in tribuna

ROMA - Luciano Spalletti ha reso noti i calciatori convocati per la fondamentale gara di questa sera (Stadio Olimpico, ore 20:45) contro la Macedonia valida per le qualificazioni a Euro 2024. Sono cinque i calciatori che andranno in tribuna nella sfida alla nazionale guidata da Milevski: Giovanni Di Lorenzo, l'unico squalificato, Cristiano Biraghi, Guglielmo Vicario (febbricitante), Moise Kean e Andrea Colpani. Rinviato, quindi, il possibile debutto del trequartista del Monza alla prima chiamata con la maglia azzurra.