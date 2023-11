Italia-Macedonia, l'Olimpico si riempie: venduti 55 mila biglietti

ROMA - Allo Stadio Olimpico è quasi tutto pronto per la sfida tra Italia e Macedonia, valida per le qualificazioni ad Euro 2024. A spingere gli Azzurri di Spalletti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: finora sono stati staccati ben 55 mila biglietti per assistere alla partita con calcio d'inizio alle 20:45, con l'arrivo della spedizione azzurra allo stadio previsto per le 19:15. Gli inni delle due nazionali, inoltre, verranno cantati dal vivo: rispettivamente da Ludovica Zanino per l'Italia e da Blagoj Nacoski per la Macedonia.