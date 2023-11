Un ritorno non proprio indimenticabile quello di Zaniolo all'Olimpico. L'ex attaccante della Roma, ora all'Aston Villa, è stato accolto da una bordata di fischi dal pubblico azzurro dopo il suo ingresso in campo al 62' al posto di Chiesa. Una reazione, quella dell'Olimpico, che non ha messo a proprio agio il ragazzo, bravo a nascondere il proprio malumore con un attaggiamento apparentemente glaciale.