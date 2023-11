Italia, El Shaarawy gol all'Olimpico: rotto un tabù di anni per la Roma

ROMA - Vittoria fondamentale all'Olimpico per l'Italia di Luciano Spalletti in chiave qualificazione ad Euro 2024, in programma la prossima estate in Germania: battuta con un sonoro 5-2 la Macedonia, con il pokerissimo firmato dall'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy (convocato in azzurro insieme ai due compagni Gianluca Mancini e Bryan Cristante). E con la sua rete El Shaarawy ha rotto un digiuno con la maglia dell'Italia lungo ben 8 anni. PRima della fine di questo tabù l'ultimo calciatore della Roma ad andare in gol con la Nazionale allo Stadio Olimpico, infatti, fu Alessandri Florenzi il 13 ottobre 2015, quando realizzò la rete del momentaneo pari dell'Italia allora guidata da Antonio Conte nella vittoria 2-1 contro la Norvegia.