Svelata la nuova maglia dell'Italia, c'è una novità

ROMA - In attesa di conquistare la qualificazione matematica agli Europei 2024 in Germania (agli Azzurri basta il pari contro l'Ucraina), spuntano le prime anticipazioni sulle nuove maglie dell'Italia targate Adidas, sponsor tecnico da poco meno di un anno dopo la lunga collaborazione con Puma. A rivelarle il sito specializzato Footyheadlines.com che ha mostrato i leak delle nuove maglie: saranno azzurre, come di consueto, con le tre strisce dello sponsor tecnico sulle spalle tricolori, oltre a dei bordi laterali che richiameranno la maglia con cui l'Italia ha vinto il Mondiale del 2006 (proprio in Germania...). Il nuovo kit Adidas sarà in vendita da marzo 2024 al prezzo di 150 euro per la versione autentica e di 100 euro per quella replica.