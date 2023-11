Europei 2024, Italia qualificata: regole, fasce e dove vedere in tv i sorteggi

ROMA - Il pareggio senza reti con l'Ucraina garantisce all’Italia la qualificazione per gli Europei 2024 : la nazionale di Spalletti , infatti, pur appaiata a pari punti con i ragazzi di Rebrov nel gruppo C, è in vantaggio negli scontri diretti, grazie al successo per 2-1 dello scorso 12 settembre a Milano. Le 24 finaliste del torneo continentale saranno divise in quattro fasce da 6 squadre in vista del sorteggio della fase finale del 2 dicembre. Le fasce non sono stabilite dal ranking Fifa, ma dal rendimento nei gironi di qualificazione. L'ordine nelle fasce è dato dalla posizione in classifica nei gironi (prima le prime 10 di ciascun girone, poi le seconde 10 di ciascun girone) e poi dai punti ottenuti solo con le prime 5 di ciascun girone (questo perché ci sono gironi da 5 e da 6 squadre). Il quadro completo sarà chiaro domani, con le ultime partite di qualificazione ancora da disputare. L’Italia, con 14 punti nel gruppo C, finirà nella terza o nella quarta fascia.

Le quattro fasce, quante big in prima

La prima fascia è già definita con Germania (qualificata di diritto come paese organizzatore), Spagna, Francia, Belgio, Portogallo e Inghilterra sicure dei 6 posti disponibili per le teste di serie. In seconda fascia ci sono sicuramente Ungheria, Albania, Danimarca e Austria oltre, allo stato attuale, anche Turchia e Romania. In terza fascia ci sono attualmente Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Olanda e Italia. In quarta fascia ci sono per ora Serbia e Svizzera, forse la Croazia e le tre qualificate dai playoff.

Il sorteggio di Euro 2024, come vederlo in tv e in streaming

Il sorteggio della fase finale di Euro 2024 è in programma ad Amburgo, sabato 2 dicembre a partire dalle ore 18. Il sorteggio sarà visibile in tv sulla Rai e su Sky Sport. La cerimonia potrà essere seguita anche in streaming su RaiPlay, su Now e sul sito dell’Uefa.