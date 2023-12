Spalletti rivela: “Ho rifiutato offerte dall’Arabia Saudita, poi il sogno si è avverato”

ROMA - Il ct è entrato pienamente nella parte. E del resto, dopo aver conquistato l’aritmetica certezza di partecipare all’Europeo aveva lanciato la propria sfida: “Adesso ci divertiamo”. Luciano Spalletti parla ai microfoni della Rai e svela le intenzioni del gruppo azzurro. "Andremo in Germania per lottare su ogni fronte - sottolinea il ct a Casa Italia - siamo i Campioni in carica, non possiamo che puntare al massimo, non possiamo cercare una posizione inferiore a quella del 2020, anche se sarà difficile ripetersi”.