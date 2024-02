Italia, Spalletti al corso di Coverciano: “La sconfitta fa parte della crescita”

COVERCIANO - Sorpresa a Coverciano. Luciano Spalletti e il coordinatore delle nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi, introdotti da Roberto Samaden, sono intervenuti nell'aula magna al corso per Responsabile di Settore Giovanile. "Voi - ha detto Spalletti alla classe - ricoprite un ruolo fondamentale per il calcio italiano; siete coloro che devono dare delle linee guida. Il vostro compito è di lasciare tranquilli i ragazzi: la sconfitta è una parte determinante per la crescita". Tra gli allievi ammessi a seguire le lezioni, anche l’ex tecnico di Reggina e Sampdoria, Gianluca Atzori; l’attuale direttore del settore giovanile dell’Inter, Massimo Tarantino; l’attuale responsabile tecnico del settore giovanile dell’Atalanta, Alex Pinardi; Massimiliano Maddaloni, secondo di Marcello Lippi durante le avventure in Cina.