Amelia: "Vicario può togliere il posto a Donnarumma"

"Mi dispiace pensare che Vicario sia dovuto andare in Premier League". A dirlo è Marco Amelia . L'ex portiere, Campione del Mondo nel 2006, è intervenuto a Radio Cusano Campus e ha parlato, tra le altre cose, del numero uno del Tottenham: "È andato a fare un percorso ancora più grande di quello che poteva essere giocare in Serie A con un top club: al Tottenham e sta facendo molto bene. L’esperienza in Premier League può servire a provare a mettere in discussione il posto di Donnarumma in Nazionale”.

Amelia, le sue parole sui portieri italiani

Amelia, poi, ha parlato della scuola italiana dei portieri: "Per me è la migliore, ma i club che hanno tante pressioni per ottenere risultati, per il ruolo cercano sempre di prendere portieri esperti, e non giovani. C’è bisogno di esperienza internazionale per questi ragazzi che sono molto bravi, e che vadano a sostituire i portieri stranieri che giocano con Milan, Inter, Roma, anche con la Juventus".