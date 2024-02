Italia-Svezia, Ventura dice tutto: "Mai chiesto a De Rossi di entrare"

Cosa accadde: la versione dell'ex ct

Nel finale le telecamere ripresero De Rossi lamentarsi mentre parlava con un collaboratore di Ventura, per molti era chiara la richiesta dell'allora centrocampista giallorosso di far entrare Insigne al suo posto dato che bisognava segnare un gol per vincerla. A distanza di anni è lo stesso Ventura, però, a smentire questa ipotesi a Kiss Kiss Napoli: "Se è vero che volevo schierare De Rossi e non Insigne? Una delle cose più false mai state dette. Ma figuriamoci, in quel periodo si diceva di tutto. Io non ho mai chiesto a De Rossi di entrare, non gli ho mai rivolto la parola in quel frangente. De Rossi stava parlando con il preparatore atletico che gli chiedeva di accelerare un po' il riscaldamento".