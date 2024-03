Italia, i convocati: le novità di Spalletti sono Bellanova, Folorunsho e Lucca

Tante novità nell'elenco dei 28 convocati dal ct dell'Italia, Luciano Spalletti, per i test in Usa della Nazionale a pochi mesi dal debutto a Euro 2032 in Germania. L'Italia è attesa dalle partite contro il Venezuela il 21 marzo al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami, e l'Ecuador il 24 marzo alla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey. Tra le novità prima chiamata per Bellanova del Torino, Folorunsho dell'Hellas Verona ma di proprietà del Napoli e Lucca dell'Udinese.